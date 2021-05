Alice Mangione corona il sogno: oro in Polonia e pass per Tokyo 2021!

Niscemi è in festa per lo storico trionfo di Alice Mangione. La 24enne atleta niscemese ha conquistato il titolo mondiale con la canotta dell’Italia nella 4×400 mista ottenendo il titolo mondiale alla kermesse dedicata alle staffette di Chorzow, in Polonia.

A conquistare la medaglia d’oro nella prima gara finale della seconda ed ultima serata delle World Relays caratterizzata da una temperatura attorno ai 10 gradi, sono stati gli azzurri Edoardo Scotti, Giancarla Trevisan, Alice Mangione e Davide Re.

Per l’Italia il tempo si è fermato a 3’16″60 davanti al Brasile e alla Repubblica Dominicana.

La 4×400 mista italiana era già qualificata da ieri alle Olimpiadi di Tokyo. Nelle precedenti quattro edizioni del Mondiale di staffette mai nessuna staffetta azzurra era riuscita a conquistare un titolo iridato. In Polonia è stata una giornata di successi per i colori azzurri con il record di 5 ori su 5.