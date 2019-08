Licenziati dalla “Trainito Costruzioni”, sindacati chiedono incontro Enimed: “Operai da ricollocare”

Gela. Negli scorsi mesi, sono stati licenziati dalla “Trainito Costruzioni”, azienda edile che lavora anche negli appalti di Enimed. Otto operai sono rimasti senza occupazione, nonostante alcuni di loro lavorassero ormai da anni nel settore. La mediazione della prefettura di Caltanissetta non ha sortito effetti. I sindacati che seguono la vertenza si sono rivolti direttamente ai vertici di Enimed. “Abbiamo appena chiesto ufficialmente un incontro all’amministratore delegato – dice il segretario provinciale della Fillea Cgil Francesco Cosca – vogliamo capire se ci siano spazi per l’assorbimento in altre aziende. Sono stati licenziati senza avere alcuna responsabilità. Sono lavoratori del bacino e non di serie B”. Gli operai avevano anche organizzato un sit-in di protesta davanti alla sede aziendale, lungo la 117 bis Gela-Catania. I proprietari della società hanno escluso la possibilità di fare passi indietro. Non avrebbero disponibilità sufficienti per garantire piena occupazione ai dipendenti tagliati.