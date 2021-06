L’Ideal Gela vince il derby e viene promosso in serie D

Gela. L’Ideal Gela è promossa nella serie D di pallacanestro. Con una schiacciante vittoria nel derby contro il Basket School è arrivata la matematica promozione con una giornata di anticipo per il quintetto di Francesco Cavallo. Gara mai messa in discussione con l’Ideal, che ha accumulato fin dall’inizio un vantaggio che arriva a toccare anche i 30 punti. Nel secondo tempo ampie rotazioni e spazio ai più giovani con gli ospiti che avevano recuperato il passivo. Il derby cittadino si è chiuso sul punteggio di 73 a 54 per l’Ideal che così può festeggiare la promozione in serie D.