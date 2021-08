Lieve riduzione dei contagi Covid in città, 39 nuovi casi e 25 guariti: 894 positivi

Gela. E’ in diminuzione, seppur non consistente, la linea del contagio Covid in città. In totale, sono 894 i positivi e nelle ultime 24 ore si sono registrati 39 nuovi casi in isolamento domiciliare. I guariti sono 25. A fronte di un nuovo ricovero in degenza ordinaria, si registrano due pazienti dimessi ma in isolamento domiciliare.