L’impianto per il segnale Iliad si può realizzare, Tar accoglie ricorso compagnia

Gela. L’impianto per il segnale di telefonia mobile della compagnia Iliad si può realizzare. I giudici del Tar Palermo hanno accolto il ricorso presentato dai legali della compagnia, che avevano impugnato il diniego posto dagli uffici comunali. Per i tecnici del municipio, le linee dettate dal regolamento edilizio comunale impedirebbero di realizzare stazioni radio base per il segnale della telefonia nel centro edificato e nelle aree di espansione. Un divieto che per il Tar Palermo è illegittimo. “Reca, all’evidenza, un non consentito divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base”, scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza. Stando a quanto deciso dai magistrati palermitani, le stazioni radio base come quella proposta da Iliad, ad Albani Roccella, sono da ritenersi alla stregua di “opere di urbanizzazione primaria”. “Se è vero che le infrastrutture per telecomunicazioni sono qualificabili quali “nuove costruzioni”, e necessitano come tali di un titolo edilizio, la loro assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria, cioè ad opere che si presumono juris et de jure preordinate ad assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività, implica che il predetto titolo edilizio non può essere negato in applicazione di norme dettate per disciplinare costruzioni non ascrivibili alla tipologia delle opere di urbanizzazione primaria”, si legge. In caso contrario, ritengono i giudici, si rischierebbe di precludere la presenza di questi impianti in vaste aree.