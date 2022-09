L’inchiesta sulle compensazioni indebite, revocati i domiciliari all’imprenditore Salsetta

Gela. La decisione è arrivata dal gip del tribunale. E’ stata revocata la misura degli arresti domiciliari, che era stata imposta all’imprenditore Giovanni Salsetta, fondatore di uno dei gruppi edili più importanti del territorio. E’ indagato in un’inchiesta, coordinata dai pm della procura. L’ipotesi è di una consistente frode al fisco, per oltre quattro milioni di euro. Lo schema usato, secondo le accuse, sarebbe quello delle compensazioni indebite attivato per coprire pesanti debiti con l’erario. L’indagine, come abbiamo già ricordato, tocca diversi altri coinvolti. L’imprenditore, difeso dall’avvocato Giovanni Lomonaco, proprio davanti al gip, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, si era difeso e ha parlato per alcune ore, escludendo irregolarità nella gestione dei conti societari. “Continuiamo ad essere convinti che tutto potrà chiarirsi”, spiega il difensore. L’inchiesta è in corso e altri indagati, soprattutto rispetto ai sequestri autorizzati dal gip, si stanno rivolgendo ai giudici del riesame.