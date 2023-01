L’incidente e l’alcol test in ospedale, giovane assolto: controllo senza assistenza di un legale

Gela. Venne individuato come possibile responsabile di un incidente stradale, che negli scorsi anni si verificò su un tratto di viale Indipendenza. Trasferito in ospedale venne sottoposto all’alcol test da parte delle forze dell’ordine intervenute. Non ricevette, però, gli avvisi per farsi assistere da un legale di fiducia. Elementi che gli avevano già consentito di ottenere l’annullamento della sanzione, in sede di giudice di pace. Un provvedimento che i due difensori del giovane, gli avvocati Stefano Scepi e Salvatore Falzone, hanno prodotto anche in sede di giudizio penale.