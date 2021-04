L’incidente tra le strade dell’ex Asi e poi la morte, “proseguire indagini per Palmeri”

Gela. I magistrati della procura dovranno proseguire le indagini, approfondendo anche quanto indicato dai legali che rappresentano la famiglia del settantenne Rosario Palmeri, morto a distanza di diversi giorni da un grave incidente stradale che si verificò nella zona ex Asi, a Brucazzi. L’ha deciso il gip del tribunale. Palmeri venne investito da un’automobile e subì gravi ferite. Fu trasferito in un centro specialistico, a Catania, dove morì. Per i pm della procura, però, gli elementi acquisiti non hanno permesso di individuare responsabilità per l’accaduto. Per questo motivo, è stata avanzata una richiesta di archiviazione, che però i legali hanno ritenuto non in linea con quanto invece sarebbe ancora da valutare. Così, nella loro opposizione, gli avvocati Flavio Sinatra e Gioacchino Marletta, hanno illustrato diversi aspetti che dovrebbero essere verificati dagli investigatori.