L’incontro a quarant’anni dal diploma, gli studenti di allora di nuovo insieme

Gela. Alcuni di loro hanno costruito la vita familiare e professionale in altre Regioni, affermandosi in diversi settori. Altri, invece, sono rimasti in città, proseguendo il percorso lavorativo che si erano prefissati. A quarant’anni dal diploma, conseguito al liceo scientifico, gli ex studenti si sono incontrati in un locale della città. Un’occasione per ricordare quei tempi. La loro era e rimane un’amicizia maturata anche fuori dalla scuola. Il punto di incontro era il muretto della villa comunale.