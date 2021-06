Linea dura dei dem su Timpazzo: Di Cristina, “basta spot Mancuso per coprire i tagli”

Gela. Timpazzo, ma non solo. In serata, i dem hanno fatto il punto della situazione, su convocazione del segretario cittadino Guido Siragusa. Pare sia stata confermata la linea dura rispetto all’attuale amministrazione comunale e la scelte di Greco continuano a non convincere. L’ennesima crisi interna dell’alleanza dell’avvocato, per i democratici confermerebbe tutti i dubbi che avevano espresso, anche lo scorso anno, quando uscirono dalla maggioranza. Alla direzione del partito hanno partecipato tutti i dirigenti locali e oltre al segretario Siragusa, c’era quello provinciale, Peppe Di Cristina. Una riunione che si è tenuta mentre a Palazzo di Città Greco tentava di ritornare sull’aspro scontro interno, successivo al voto sulle commissioni. Pare che i dem siano intenzionati, tra le altre cose, ad alzare il livello della mobilitazione, per opporsi all’aumento dei quantitativi di rifiuti che la Regione intende destinare a Timpazzo. Al termine del confronto interno al partito, Di Cristina è stato ancora piuttosto tranciante rispetto a ciò che sta accadendo a Palermo e non ha trascurato di lanciare messaggi politicamente pesanti, rivolgendosi al deputato forzista Michele Mancuso. “Sicuramente, la notizia delle scorse ore, con il “Vittorio Emanuele” individuato come centro per le terapie dell’asma, è importante – dice – ma non capisco cosa c’entri Mancuso? Per caso, è lui il direttore generale dell’Asp? Probabilmente, lancia annunci per coprire quello che il governo regionale sta facendo per la città, aumentando i rifiuti destinati a Timpazzo e tagliando i fondi della darsena portuale, per circa 150 milioni di euro. E’ ora che la smetta di fare spot, solo per coprire tutto il resto”.