Linea dura per consentire lo spazzamento, multe a Caposoprano: lamentele residenti

Gela. Questa volta, è stata usata la linea dura. Per effettuare l’attività programmata di spazzamento meccanico a Caposoprano, nella zona di via Europa, l’amministrazione comunale ha dovuto provvedere con verbali e la rimozione forzata di alcune auto, che nonostante il divieto erano rimaste in sosta, tra le strade limitrofe. Questa mattina, non sono mancate lamentele dai residenti. Molti si sono visti contestare le infrazioni, con relativi verbali. C’è chi spiega di non aver ricevuto alcuna comunicazione sul divieto o di non essersi accorto della limitazione, disposta per favorire l’azione della spazzatrice meccanica. “Il verbale di infrazione è stato contestato anche a chi è ricoverato in ospedale e aveva parcheggiato in zona – dice un residente – non tutte le situazioni sono uguali. Speriamo, almeno, che venga usata la stessa solerzia per ripulire veramente la città”. I mezzi per la rimozione delle vetture e le auto della polizia municipale, si sono concentrati nella zona, per provvedere nel caso di violazioni del divieto di sosta delle vetture.