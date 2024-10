L’Inghilterra punta su Tuchel, sarà lui il nuovo ct dal 2025

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dopo Sven Goran Eriksson e Fabio Capello, per la terza volta nella storia un allenatore straniero siederà sulla panchina dell’Inghilterra. La Football Association ha ufficializzato l’ingaggio di Thomas Tuchel, ex tecnico di Borussia Dortmund, Paris Saint Germain, Chelsea – guidato alla conquista di una Champions League – e Bayern Monaco. Il 51enne tecnico tedesco, nel 2021 premiato come allenatore dell’anno da Fifa e Uefa e che nel suo palmares vanta anche due Ligue 1 e una Bundesliga, avrà come vice l’inglese Anthony Barry (con cui ha già collaborato sia ai Blues che in Baviera) e il loro incarico inizierà ufficialmente dall’1 gennaio 2025 in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. La FA rivela che il processo di selezione del nuovo ct, partito dopo le dimissioni di Southgate al termine degli Europei che hanno visto i Tre Leoni ancora sconfitti in finale, ha portato alla firma del contratto già lo scorso 8 ottobre. La comunicazione è stata fatta però solo oggi per evitare distrazioni visti gli impegni in Nations League dell’Inghilterra, con Lee Carsley che resterà in carica anche per le due gare di novembre con Grecia e Irlanda prima di tornare a fare il ct dell’Under 21. “Siamo entusiasti di aver ingaggiato Thomas Tuchel, uno dei migliori allenatori al mondo, e Anthony Barry, uno dei migliori allenatori inglesi, che lo supporterà – le parole di Mark Bullingham, Ceo della FA – Da quando Gareth si è dimesso, abbiamo incontrato diversi allenatori, Thomas ci ha impressionato molto e si è distinto per la sua vasta competenza e la sua determinazione. Anthony è un talento e ha anche esperienza a livello di nazionali avendo lavorato con Irlanda, Belgio e Portogallo. Volevamo assumere uno staff che ci desse le migliori possibilità di vincere un torneo importante e l’obiettivo di Thomas ed Anthony è questo: metterci nelle condizioni migliori per vincere la Coppa del Mondo 2026”. “Sono molto orgoglioso di avere l’onore di guidare la nazionale inglese – esordisce Tuchel – Da tempo sento un legame forte col calcio in questo Paese che mi ha già regalato alcuni momenti incredibili. Avere la possibilità di rappresentare l’Inghilterra è un enorme privilegio e l’opportunità di lavorare con questo gruppo speciale e talentuoso di giocatori è molto emozionante. Assieme ad Anthony faremo tutto il possibile per rendere l’Inghilterra vincente e i tifosi orgogliosi”.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).