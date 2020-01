L’INTER RISPONDE ALLA JUVE: 3-1 CONTRO IL NAPOLI

NAPOLI (ITALPRESS) – L’Inter batte il Napoli per 3-1 e torna in vetta alla classifica insieme alla Juventus. Nel posticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A i nerazzurri conquistano tre punti preziosi allo Stadio San Paolo grazie alla doppietta di Romelu Lukaku e al gol di Lautaro Martinez. È l’attaccante belga ad aprire le marcature al 14′ con una ripartenza da centrocampo sfruttando uno scivolone di Di Lorenzo: tiro dal limite dell’area che sbatte sul palo interno e termina in rete. Poi al 33′ ancora Lukaku firma la rete del raddoppio con un’altra conclusione di sinistro sulla quale, però, è grave l’errore di Meret. Al 39′ Milik riapre la partita con un facile tap-in su assist del solito Callejon ma i nerazzurri chiudono i conti nella ripresa con Lautaro che sfrutta un errore di Manolas e mette dentro col destro da due passi. Vittoria numero 100 per Antonio Conte e allo stesso tempo storica per l’Inter che sfata il tabù San Paolo con l’ultimo successo in campionato che risaliva al 1997. Niente da fare per il Napoli che tornerà in campo sabato prossimo all’Olimpico (ore 18) contro la Lazio mentre l’Inter ospiterà l’Atalanta a San Siro (ore 20.45).

(ITALPRESS).