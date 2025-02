L’interact club di Gela dona attrezzature al reparto di pediatria grazie alla solidarietà dei giovani

Gela. Grazie ai fondi raccolti dall’ineract club di gela durante il periodo natalizio con la vendita dei panettoni sono stati acquistati un lettino per le visite e due saturimetri. Queste attrezzature mediche , utilissime per il monitoraggio della salute dei piccoli pazienti sono state donate al reparto di pediatria del Vittorio Emanuele di Gela

L’iniziativa, che ha visto la vendita di circa 200 panettoni, è stata possibile grazie al supporto di un ‘azienda siciliana e del contributo degli studenti dei licei Eschilo e Vittorini della città.Il progetto è stato coordinato con entusiasmo e impegno dall’Interact Club di Gela, che da anni è impegnato in azioni solidali e di beneficenza sul territorio.

“Siamo felici di poter contribuire in modo tangibile alla cura dei più piccoli della nostra comunità”, ha dichiarato un rappresentante dell’Interact Club. “Questa donazione è il risultato del lavoro di squadra, che ha visto coinvolti tanti giovani del nostro territorio. È un segno di speranza e di impegno per il bene della collettività.”

Un gesto di solidarietà che dimostra l’importanza di lavorare insieme per migliorare la vita dei più vulnerabili e che conferma l’impegno delle giovani generazioni a prendersi cura degli altri, con particolare attenzione alle esigenze sanitarie delle famiglie e dei bambini. Il reparto di pediatria del Vittorio Emanuele ha accolto con grande gratitudine questa donazione, che sarà sicuramente utile per la cura dei piccoli pazienti che quotidianamente si rivolgono all’ospedale.