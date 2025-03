L’Interact Club di Gela ufficializza l’ingresso di 35 nuovi soci

Gela. Il 28 marzo 2024, l’Interact Club di Gela, presieduto per l’anno sociale 2024/2025 da Elias D’Aleo, ha celebrato un momento storico con una cerimonia presso la suggestiva cornice di Palazzo Mattina. L’evento, organizzato dal Rotary Club di Gela, guidato dall’ingegnere Ugo Granvillano, e dal delegato Rotary per Interact Gela, Valentino Granvillano, ha segnato un importante traguardo per il club: l’ingresso ufficiale di 35 nuovi soci, rendendolo il più grande dell’intero Distretto Sicilia-Malta. L’Interact Club di Gela si conferma un punto di riferimento per i giovani della città, promuovendo valori di solidarietà, amicizia e impegno sociale. Durante la cerimonia, diverse figure di spicco del Rotary e dell’Interact hanno condiviso riflessioni sull’importanza del club e del suo ruolo nella crescita personale e collettiva dei giovani membri.

L’avvocato Valentino Granvillano, delegato Rotary per Interact Gela, ha sottolineato come questi club rappresentino un ponte tra i giovani e la comunità, incentivando scambi culturali e la diffusione di valori fondamentali.

Il dottor Valter Longobardi, già presidente della commissione distrettuale per Interact e Rotaract e socio del Rotary Club di Piazza Armerina, ha evidenziato l’importanza dell’Interact a livello mondiale e distrettuale, ponendo l’accento sul contributo significativo che i giovani possono offrire alla società attraverso il volontariato.

L’ingegnere Stefano Vitale ha invece parlato del Rotaract, spiegando come questo rappresenti un passo successivo nel servizio sociale per chi desidera proseguire il proprio impegno dopo l’esperienza nell’Interact. Nel corso della cerimonia, il presidente Elias D’Aleo ha illustrato le attività già svolte dal club e i progetti futuri, delineando un percorso di crescita e sviluppo. Un momento particolarmente significativo è stato la presentazione del nuovo logo del club, raffigurante un cuore anatomico accompagnato dalla frase latina “Cor magis quam vis” (“Il cuore più della forza”). Questo motto sottolinea il principio che le azioni fatte con il cuore siano più potenti di qualsiasi forza fisica o volontà.