L’Interact Club Niscemi dona trecce di capelli per le pazienti oncologiche

Ma perché queste donazioni siano davvero efficaci, servono strumenti adeguati. L’associazione Farc&c rilancia la necessità di istituire una banca della parrucca, un progetto che consentirebbe di avere in dono protesi tricologiche per il valore di circa 8mila euro, già avviato ma ancora in attesa di un passaggio burocratico fondamentale.

“Queste donazioni sono fondamentali, ma servirebbe una banca della parrucca per gestire al meglio la raccolta e la distribuzione – spiega Angela Lo Bello – La convenzione con l’ASP è pronta, manca solo la firma. Questo passo renderebbe il processo più efficiente e darebbe maggiore sicurezza alle pazienti che ne hanno bisogno.”

Per ogni parrucca servono circa 3 kg di capelli. Più persone donano, più donne potranno affrontare la malattia con un po’ più di serenità.

Donare i capelli è semplice, ma ci sono delle regole da seguire come spiega la presidente Farc&c: “Ogni ciocca deve avere una lunghezza minima di 25-30 cm, i capelli non devono essere trattati chimicamente e al momento del taglio devono essere asciutti e puliti. Il parrucchiere deve dividerli in sei ciocche di lunghezza simile, tagliandole sopra l’elastico per preservarne la qualità.”

Un piccolo gesto di solidarietà che può restituire fiducia e dignità. Chiunque voglia contribuire può contattare l’associazione FARC&c per avere informazioni su come donare.