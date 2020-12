“Lions Day”, saturimetri alle scuole per fronteggiare l’emergenza da Covid-19

“Anticipare un possibile sintomo di Covid mediante l’utilizzo di questi dispositivi – evidenzia il Presidente del Lions Club, Michele Greca – è di notevole importanza ai fini di contenere l’incremento del numero di contagi all’interno delle scuole”. I dirigenti scolastici si sono infatti mostrati soddisfatti di collaborare con il Lions Club potendo così garantire ai propri studenti di frequentare i locali scolastici in maggiore sicurezza. “L’incontro con i dirigenti scolastici ha avuto come fine non solo la consegna dei dispositivi, ma anche del gagliardetto Lions – sottolinea il Presidente del Lions Club, Michele Greca – come simbolo del nostro impegno nel supportare gli istituti scolastici nei loro programmi”.