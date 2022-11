Liquami nel fiume Gela, chiesta archiviazione: pm, “ma sistema fognario non idoneo”

Gela. Da anni si susseguono le segnalazioni su possibili sversamenti di liquami e sostanze inquinanti lungo il tratto del fiume Gela che finisce in mare. Nelle scorse ore, è stato comunicato l’avvio di un’indagine sullo sversamento di acque di produzione di un frantoio, che venivano rilasciate in terreni vicini. Invece, la procura, di recente, ha avanzato richiesta di archiviazione in un’altra inchiesta, partita dalle denunce dell’associazione “Aria Nuova”, presieduta da Saverio Di Blasi. I pm avevano iscritto nel registro degli indagati cinque tra dipendenti e manager di Caltaqua, la società italo-spagnola che gestisce il servizio idrico integrato. Ricade nell’ambito dell’azienda infatti il sistema della centrale “Acropoli”, che accumula i reflui fognari che poi arrivano al depuratore consortile. In base alle segnalazioni dell’associazione “Aria Nuova”, risalenti a cinque anni fa, si sarebbero verificati sistematici sversamenti dal troppo pieno della centrale “Acropoli” e dal sistema di sollevamento, sempre in capo a Caltaqua. L’attività investigativa è stata condotta dalla guardia di finanza, con il supporto tecnico della capitaneria di porto, e i pm della procura, due anni fa, collocarono telecamere sia nei pressi del sistema di sollevamento ribattezzato “La Conchiglia” sia a ridosso di quello “Acropoli”. Per gli inquirenti, però, non sono emersi segnali di possibili anomalie. I tecnici Arpa hanno comunque accertato che nella centrale “Acropoli” il superamento della capacità di 400 metri cubi l’ora di liquami fognari ha spesso determinato sversamenti. Nella richiesta di archiviazione, si fa riferimento ad una “non idoneità del sistema fognario” e alla “necessità di intervenire sullo stesso”.