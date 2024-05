“Lista depositata probabilmente martedì”, Pepe: “Assessore? Non sarà un candidato al consiglio”

“Sicuramente, come assessore non indicheremo candidati al consiglio comunale ma una personalità esterna di alto profilo, che sia di nostra fiducia. In questo modo – aggiunge Pepe – si possono dare maggiori riscontri elettorali al candidato a sindaco”. Nell’area politica locale che si concentra intorno a Forza Italia, sono tante le espressioni, ufficiali e non, che in questa campagna elettorale cercheranno di affermarsi. Non ci sono solo le urne delle amministrative ma probabilmente nel partito e fuori si delineeranno strategie anche per le europee. Gli azzurri “ufficiali” sembrano pienamente a sostegno dell’assessore regionale Edy Tamajo mentre quelli fuori dall’organigramma di partito stanno con l’altro assessore regionale forzista, Marco Falcone. Gli esiti finali potranno dire qualcosa in più su un partito che a livello territoriale continua a rivedersi nel parlamentare Ars Michele Mancuso.