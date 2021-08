Lite in famiglia in via Ermocrate, intervengono polizia e carabinieri

Gela. Una violenta lite in famiglia è scoppiata oggi pomeriggio in città. Teatro dello scontro, pare dello stesso gruppo familiare, è stata la via Ermocrate, nel cuore del quartiere Carrubbazza. Dalle prime informazioni frammentarie sarebbe volato di tutto, tavoli, sedie, bottiglie di vetro e qualsiasi oggetto contundente che possa essere utilizzato. Sul posto sono arrivati carabinieri, polizia ed anche una ambulanza per soccorrere i feriti.