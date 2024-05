Lo schiano mortale ad Augusta, per Campo una drammatica fine: fuori pericolo l’altro operaio

Gela. La vettura, ieri, in un tratto della zona industriale di Augusta, nel siracusano, è finita in un terreno incolto, dopo essersi più volte ribaltata. Il trentaduenne Emanuele Campo non ce l’ha fatta. Per l’operaio a nulla sono valsi i soccorsi. Il suo terribile decesso ha concluso una giornata drammatica per la città, visto lo schianto mortale che solo poche ore prima era costato la vita all’imprenditore Domenico Lorefice e all’operaio ventiduenne Kevin Provinzano.