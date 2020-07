Lo schianto e la morte, oggi Angelo avrebbe 18 anni: famiglia, “non dimentichiamo”

Gela. La famiglia non l’ha dimenticato e anzi continua a sensibilizzare sui pericoli della strada. Oggi, Angelo Scalzo avrebbe compiuto diciotto anni. Morì due anni fa, a causa di un terribile impatto stradale, lungo la 626 Gela-Caltanissetta. Stava facendo rientro in città dopo le prove per ottenere il patentino di guida. La vettura condotta dall’istruttore impattò con quella di un ambulante riesino, Giuseppe Danese. Per Angelo e per Danese non ci fu nulla da fare. La famiglia Scalzo, anche in questo 5 luglio, ha voluto ricordare la memoria del giovanissimo, che oggi sarebbe diventato maggiorenne. Nell’impatto rimase ferita la sorella. A metà mese, è in programma l’udienza preliminare che servirà ad accertare le eventuali responsabilità rispetto a quanto avvenuto. “Non dimenticheremo mai Angelo”, tornano a spiegare i familiari, che attendono l’avvio del procedimento giudiziario.