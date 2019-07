Lo sconforto del Gela: “Siamo stati illusi troppe volte, non ostacoleremo futuro”

“Molte volte questa dirigenza si è lasciata illudere da promesse e da proclami che poi sono stati disattesi e comunque non hanno avuto il seguito nei tempi previsti, con ingenti investimenti mai ripagati – scrive la dirigenza del Gela – Oggi la situazione è talmente grave che la sistemazione dello stadio non può in alcun modo risollevare economicamente la società, che necessita di una importante investimento per il suo rilancio, stante il passivo accumulato nei confronti di tutti i fornitori. Al fine di evitare che il calcio sparisca a Gela, si rimette nelle mani dell’amministrazione la ricerca di nuovi investitori per la sopravvivenza del calcio. La proprietà non vuole essere di ostacolo a trattative serie che possano portare ad un esito importante per la città”.