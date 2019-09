Lo Scordia si trasferisce a Gela, tutto fatto! Triplo salto per il Gela FC

Gela. E’ praticamente tutto fatto per il passaggio del Città di Scordia a Gela. C’è accordo su ogni aspetto tra i fratelli Gallo, che detengono la proprietà e il gruppo capeggiato da Massimo Romano e Giuseppe Cammarata. Oggi il Città di Scordia non scenderà in campo contro l’Acicatena per la seconda giornata di campionato di Eccellenza. E’ stato già comunicato alla Lnd Sicilia, che ha annullato la partita. C’è stato un tentativo per provare a giocarla a Licata, ma i tempi erano troppo stretti. Da martedì lo Scordia si trasferirà a Gela ma con una nuova proprietà. Il Gela Fc dovrebbe trasferirsi in toto nella società rossoblù. Come da regolamento per quest’anno non potrà cambiare denominazione sociale. Il 29 settembre lo Scordia giocherà ancora in casa contro il Milazzo. Qui si pone il problema: in quale campo? Escludendo per ovvi motivi il Presti si rischia di ripetere un Gela calcio bis, ovvero chiedere ospitalità a Licata, con la speranza che in tempi ragionevoli (metà/fine ottobre?) finalmente lo stadio di via Niscemi possa aprire a squadre e tifosi.