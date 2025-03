“Lo sport come palestra di vita”

Gela. Un incontro che mira a sottolineare l’importanza dello sport non solo come attività fisica, ma anche come strumento educativo di inclusione sociale e crescita personale si è svolto ieri pomeriggio nell’auditorium Puglisi della casa del volontariaro sito in via Ossidiana . L’evento è promosso dal progetto “Formarete” di cui è aprifila l’associazione “Il tempio d’Apollo” in collaborazione con l’associazione Acrobatic Group e con il patrocinio del comune di Gela

A portare il loro contributo sono stati gli esperti dei diversi settori che hanno relazionato sui tanti temi affrontati: Daniela Simonetti, saggista e fondatrice dell’Associazione “ChangeTheGame”, impegnata nella lotta contro gli abusi nello sport; Francesco Pira, professore associato di sociologia all’Università di Messina; Loredana Genovese, psicologa-psicoterapeuta; Giulia Pairone, ex tennista professionista e volontaria di “ChangeTheGame”; Francesca Giucastro, ex pallavolista, attuale allenatrice del Volley Modica e Salvo Bianca, atleta gelese.