Lo strano mix di musica colta e inciviltà, rifiuti a Santa Maria di Gesù

Gela. Una bella rassegna Jazz, apprezzata dal pubblico e dalla critica, la rassegna della musica colta in uno scenario splendido come il cortile interno federiciano del plesso scolastico Santa Maria di Gesù. Due eventi offuscati in parte dalla mancata attenzione dell’amministrazione comunale, che all’ingresso del cortile permette che venga trasformato in discarica di rifiuti. Lo sfogo è del maestro Crocifisso Ragona, che ha organizzato i due eventi e che dopo innumerevoli segnalazioni al Comune ha dovuto realizzare un video messaggio per denunciare il disservizio