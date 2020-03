Lo sviluppo industriale travolgente del sud spezzato dai Savoia

In questi venti anni, lo sviluppo industriale fu travolgente e fece nascere primati impensabili sia nel settore del tessile (la grande seteria di Pietrarsa) sia in quello metalmeccanico (Mongiana), dove il numero di impiegati, nel 1860, raggiungevano complessivamente quasi i cinque milioni di unità.

Le città più popolate nel 1860 erano Napoli con 447.063, teneva il primato in Italia, Torino con appena 204.616, Milano con 196.109, Palermo con 194.463 e Messina con 103.324, ora come si spiega che tutto questo dopo l’occupazione e la relativa colonizzazione cambia inesorabilmente?

Se non è un disegno politico ben definito, sia della destra storica che della sinistra storica che hanno avvantaggiato solo ed esclusivamente il nord, cancellando al sud, la nostra storia e la nostra dignità?.

Riportando nei testi scolastici solo l’operato dei briganti che con il passare degli anni sono diventati solo ed esclusivamente mafiosi gestiti dalla politica nazionale?

Perché gli oppositori al regime fascista diventano eroi e capi di governo osannati da tutti, mentre gli oppositori al regime Savoiardo sono solo briganti e cancellati dalla storia dei vincitori per non essere ricordati? Dove sono finiti tutti i lavoratori del regno duo Siciliano (allora oltre i cinque milioni) con tutte le imprese che si erano sviluppate nel regno?

Certo, come gli Armeni dovevamo essere trasferiti in qualche isolotto sperduto del mondo, per non fare più ritorno a casa, ma grazie a Dio in Europa esistevano popoli più onesti e dignitosi degli Italiani del nord che si sono rifiutati di fornire navi e mezzi di trasporto di esseri umani da abbandonare nei deserti sperduti del mondo?

Ogni eccellenza meridionale è sparita nel nulla e i nordisti continuano a sostenere che si sono impegnati nella lotta contro la mafia, per diminuire il divario nord sud, creato da loro e mantenuto a caro prezzo?

Il divario sono riusciti ad aumentarlo perché è stato facile per un popolo colonizzatore che non ha lasciato al popolo colonizzato il minimo spazio per operare serenamente, peggio dell’ultima fase della colonizzazione inglese, in Africa ed India.

Grazie alla cultura meridionale impegnata a coltivare il proprio orticello e vivere delle bricioli che erroneamente ci vengono lasciati dai bravi nordisti, non daremo nessun fastidio ai popoli del nord che pedissequamente vengono a liberarci dai tiranni.

Con quanto spirito di abnegazione ci hanno liberato dai Borboni, mettendo come sindaci o prefetti tutti i delinquenti dell’epoca, o dopo la fine della seconda guerra mondiale, gli americani ricopiano la stessa operazione per non perdere i contatti con la mafia alimentata e sostenuta da loro stessi.

In quest’ultima occasione, sono venuti a liberarci oltre i partigiani, gli americani, i francesi e gli inglesi con le truppe marocchine sparse per le belle contrade dell’Italia del sud, chi ha provocato più danni, non lo vogliamo dire o no lo possiamo dire.

Non credendo più alla Divina Provvidenza di Manzoniana memoria (Manzoni con il Carducci e il Pascoli sono i più bugiardi e falsi poeti dell’epoca), a noi non resta che piangere e attendere la volontà dell’onnipotente, molto più credibile e sicuramente più serio del falso Manzoni e di tutta la cristianità Manzoniana.

Fonte: “I Savoia e il sangue del sud” di Antonino Ciano