Lo sviluppo tecnologico in rovina, laboratorio da milioni di euro depredato e distrutto

Gela. Tutto in rovina, travolto dalla furia di chi ha fatto razzia in quello che, finanziato con milioni di euro dall’Europa, avrebbe dovuto essere un laboratorio di ricerca d’eccellenza. Invece, nella struttura, tra le strade dell’ex area Asi, oggi Irsap, non è rimasto praticamente nulla. Hanno portato via macchinari e sistemi ad alta tecnologia. Rimangono, però, armadi sventrati, con dentro solventi chimici e liquidi di contrasto. “È questa la tutela dei beni finanziati con soldi pubblici? – si chiede preoccupato il senatore grillino Pietro Lorefice – non ci sono controlli, neanche un servizio di vigilanza e una struttura di eccellenza, finisce in mano ai ladri”.