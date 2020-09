Locale chiuso dopo pochi mesi, sospetti su gestione: fornitore ha denunciato in procura

Gela. Probabilmente, saranno i magistrati della procura ad approfondire quanto sarebbe accaduto nella gestione di un locale, avviato in via Venezia sul finire di due anni fa e chiuso circa due mesi dopo. Uno dei fornitori, rimasto con diverse fatture insolute, ha presentato denuncia nei confronti dei soci del gruppo che aveva avviato il locale “Lacaède”. Non sarebbe riuscito ad ottenere quanto gli spettava, nonostante diversi tentativi, effettuati anche dopo la chiusura dell’attività. Dalle carte fornite ai pm, emergerebbe un unico pagamento, mentre le forniture sarebbero state almeno una ventina. L’assenza di risposte dai titolari e l’analisi dei numeri della società che avviò il locale (effettuata da uno studio di consulenza aziendale), l’hanno spinto a rivolgersi ad un legale e a presentare una dettagliata denuncia, che saranno i magistrati a verificare, eventualmente avviando un’indagine. Pare che non sia l’unico fornitore a non aver ricevuto i pagamenti previsti. Sarebbero tre i soci denunciati.