Loculi a Farello, verso la gara: Greco: “Superata emergenza, risultato importante”

Gela. Si va verso la gara per la realizzazione di 840 loculi a Farello. Con il parere favorevole del Genio civile, l’iter può andare avanti. Lo scorso anno, l’amministrazione comunale, con la pressione dell’emergenza sepolture e senza loculi disponibili, riprese in mano il progetto e lo riattivò. Il sindaco Lucio Greco ritiene che si tratti di un risultato decisivo. L’emergenza vera e propria era già stata superata con i loculi prefabbricati, i cui lavori sono stati coordinati da Ghelas. “Possiamo procedere con la gara per l’affidamento e la costruzione. E’ un risultato importante, che ci permetterà di attraversare una fase serena dopo il periodo terribile durante il quale, letteralmente, non sapevamo dove seppellire i nostri cari defunti. Una vera vergogna, frutto della totale e atavica mancanza di politiche cimiteriali, che siamo riusciti ad arginare. Abbiamo ripreso in mano la situazione, ed è sicuramente una bella notizia che merita di farsi largo tra tutte quelle che riguardano le difficoltà che sta vivendo la città e che dimostra – dice Greco – come questa amministrazione sia sensibile e non si risparmi per la soluzione dei problemi che affliggono la comunità. Un problema grave come quello della mancanza di loculi tocca le corde più intime della nostra umanità, e riuscire a risolverlo vuol dire anche venire incontro a quella parte della popolazione più fragile, che non ha modo di acquistare le cappelle e di costruire i propri monumentini. Avrei tollerato qualsiasi critica per qualsiasi altro problema non risolto, ma mai mi sarei perdonato se non avessi risolto questo. Non mi aspetto ringraziamenti da parte di nessuno, perchè sono consapevole di aver fatto semplicemente il mio dovere di sindaco. Tuttavia, non permetterò più che si speculi su questo argomento e che si cerchino argomentazioni e spiegazioni che neanche l’Azzeccagarbugli di manzoniana memoria immaginerebbe e utilizzerebbe”.