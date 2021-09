L’olio di cottura per il Btu di Eni, sì Regione al progetto presentato da Ecorigen

La trasformazione degli Uco in Ruco, nel processo di rigenerazione, servirà ad assicurare l’alimentazione di un impianto centrale nel ciclo green di raffineria, il Pot-Btu. Le attività predisposte nel progetto dell’azienda Ecorigen si svilupperanno in aree, interne al sito di raffineria, l’isola 13 e l’isola 9 (dove si prevede un punto per l’arrivo di Uco via terra). L’olio esausto di cottura arriverà non solo via terra ma anche tramite nave e in base alle linee progettuali, il sistema è destinato alla lavorazione di non meno di 400mila tonnellate all’anno di Uco (Used cooking oil).