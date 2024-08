Lollobrigida “Regole attuali permettono di acquisire la cittadinanza”

RIMINI (ITALPRESS) – “Noi crediamo che si possa diventare cittadino semplicemente con un percorso in cui possa dimostrare l’amore per questa terra, non c’è niente di male, si diventa cittadini italiani con delle leggi e delle regole che sono comuni a gran parte dei Paesi del mondo. Le contaminazioni culturali ci devono essere, dobbiamo solamente avere una capacità: non immaginare che per essere contaminati bisogna rinunciare alla propria identità. Noi siamo un’identità forte, costruita nei secoli, consapevoli di quello che valiamo, ci apriamo al mondo, ci confrontiamo con il mondo”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini. “In quest’ottica crediamo che le regole che esistano siano delle regole importanti, forti ma che permettono tranquillamente di acquisire la cittadinanza, di potersi rapportare con gli altri senza dover fare delle scelte che invece possono pregiudicare questo tipo di aspetto e valore”, aggiunge.(ITALPRESS).-Foto: xb1/Italpress-