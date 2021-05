L’omicidio Failla, in aula parla il collaboratore Messina: killer uccisero il barista

Gela. La sua testimonianza era attesa, anche per ricostruire gli equilibri dei gruppi di mafia della provincia, quando trentatré anni fa venne ucciso Giuseppe Failla, colpito a morte all’interno del suo bar di via Cadorna, in centro storico. In aula, nel dibattimento aperto per quei fatti, è stato sentito uno dei primi collaboratori di giustizia del territorio, Leonardo Messina. Ha ribadito che il barista sarebbe stato ucciso perché in rapporti di amicizia con i Cerruto di San Cataldo. A risponderne, sono Cataldo Terminio, Angelo Bruno Greco e Angelo Palermo, oltre al boss Giuseppe Madonia, che avrebbe autorizzato l’azione di morte. Il gruppo di fuoco, che secondo le accuse era composto da Terminio, Greco e Palermo, entrò in azione proprio per colpire Failla e così vendicare l’omicidio del padre dello stesso Terminio. L’esame di Messina proseguirà anche nel corso della prossima udienza, fissata a giugno. L’omicidio di via Cadorna venne ricostruito dopo anni dai pm della Dda di Caltanissetta, che seguono il dibattimento con il pubblico ministero Matteo Campagnaro. Anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono state decisive per risalire ai presunti responsabili.