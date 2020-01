“Londra o Malta? No, scelgo Gela…”: la scelta controcorrente di un giovane osteopata

Gela. “Ho scelto lei perché l’adoro, la amo con tutte le sue contraddizioni”. Non è una dichiarazione d’amore verso una bella ragazza ma la scelta professionale di uno dei tanti giovani gelesi che non ha seguito il destino di altri coetanei: andare via dopo la laurea. La storia di Manlio Aliotta, giovane osteopata è un esempio opposto di quanto purtroppo accade nella maggioranza dei casi. Una laurea conseguita tra Catania e Londra e subito offerte di lavoro allettanti. Ma molto lontano da casa. Ed invece ha investito nella sua città. Ha aperto uno studio privato in via Cicerone (inaugurato domenica scorsa) e scommette sulla sua città.

“Ho studiato per cinque anni tra catania e Londra – racconta – Ho ricevuto, subito appena laureato, proposte di lavoro allettanti a Monza, Milano e anche a Malta ma alla fine ho scelto Lei, Gela, la mia città, la mia terra. Ho scelto di rimanere qui. Benché si parli male di questo paese, per tutti i difetti e per tutte le sue contraddizioni, io l’adoro. Mi piace il mare, la spiaggia, non riesco a stare lontano da queste cose che amo. Così ho deciso investire qui la mia energia. Voglio contribuire a migliorare questa città nel mio piccolo. Non possiamo scappare tutti”.

A volte si fa confusione tra un osteopata ed un fisioterapista. Qual è la differenza?

“Sono due percorsi simili che hanno la stessa finalità: il benessere del paziente. Il fisioterapista si occupa dei sintomi a livello locale e mette in pratica terapie fisiche attraverso massaggi e macchinari per curare le patologie riscontrate. L’osteopata ha un approccio più globale sia nella diagnosi della patologia che nella terapia stessa e utilizza delle tecniche per modificare la postura, lavorando su tutto il corpo per riequilibrarlo. Oltre ad agire sull’apparato neuro-muscolo-scheletrico interviene anche sul sistema cranio sacrale e sui visceri”.

Quanto incide lo stile di vita, la postura, il benessere fisico, l’alimentazione?

“Bisogna precisare che noi osteopati non facciamo ricorso all’uso di farmaci per curare i disturbi del paziente, pertanto consigliamo sempre uno stile di vita sano e un’alimentazione corretta poiché questi sono i fattori fondamentali per il benessere dell’individuo; a tal fine collaboro con diversi specialisti dell’alimentazione e del benessere”.