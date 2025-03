The Look of the Year Italy 2025: Bianca Barnat e Federico Gerolin trionfano in finale nazionale

Catania. Si è conclusa con grande successo la 41ª edizione di The Look of the Year Italy, il celebre concorso di moda che ogni anno seleziona i migliori talenti del modeling nazionale. La prestigiosa finale si è svolta nella suggestiva cornice del NU Levante di Catania, accogliendo 50 modelle e modelli provenienti da tutta Italia, pronti a contendersi il titolo e l’accesso alla finalissima mondiale.

Ad aggiudicarsi il titolo di The Look of the Year Italy Woman è stata la splendida Bianca Barnat, 22 anni, siciliana, mentre il titolo di The Look of the Year Italy Man è andato al romano Federico Gerolin, 25 anni. Entrambi rappresenteranno l’Italia nella finale mondiale, che si terrà dal 9 al 13 marzo sul palco dell’Ariston di Sanremo.

L’evento è stato un’autentica celebrazione della moda, impreziosita dalle sfilate di brand siciliani d’eccellenza. Tra questi, le collezioni delle tre grandi aziende dell’arte orafa siciliana: G.B Orafi di Alfredo Barrale, Fancs V. di Simona Elia e Officina 73 di Marco Orestano. A incantare il pubblico anche la Ad Astra Collection della stilista Federica Motta, pensata per spiriti liberi e atlete, e l’Haute Couture di Pina Grasso, con una collezione dal forte impatto cromatico e stilistico.

La serata è stata condotta con eleganza e professionalità da Angelo Palermo, Elisabetta Baviera e la modella Olga Merendino, mentre l’ospite speciale Angelo Famao ha emozionato il pubblico con la presentazione del suo nuovo brano “ZOE”, dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne.

A valutare i concorrenti, una commissione tecnica di alto livello, presieduta dal Direttore Nazionale Mario D’Ovidio e composta da esperti del settore, tra cui Daniele Chitè (fotografo di moda), Vincenzo Stroscio (regista e produttore), Lucio di Mauro (giornalista e presentatore TV), Massimo Leotta (make-up artist di fama mondiale), Rosa Platania (creatrice di moda), Chiara Messina (fashion designer), Tullio Tomasino (personaggio televisivo) e lo stesso Angelo Famao.

Oltre ai vincitori Bianca Barnat e Federico Gerolin, altri 19 finalisti avranno l’opportunità di competere alla finale mondiale di The Look of the Year 2025. Tra loro, nomi come Letizia Giarrizzo, Cosima Cassina, Giorgia Zaros, Marian Pellegrinet, Jouhara El Ouazzani, Paola Infantino, Benedetto Caponnetto, Raimondo Corio e Giuseppe Bianchi.

Il Direttore Nazionale Mario D’Ovidio, alla guida della competizione per il quarto anno consecutivo, ha ribadito l’importanza di The Look of the Year come piattaforma per giovani talenti del mondo della moda e dello spettacolo:

“Il nostro obiettivo è offrire ai ragazzi un trampolino di lancio concreto per le loro carriere. La moda è un’industria che richiede passione, impegno e professionalità, e questo concorso rappresenta un’opportunità unica per emergere e farsi notare dai grandi del settore.”