“L’opposizione tenta di non farmi amministrare”, Zuccala’: “Dimissioni? Non escludo nulla”

Butera. La situazione generale, politica e amministrativa, a Butera, non è delle più semplici. La discussione consiliare sugli atti propedeutici al bilancio di previsione, passaggio essenziale per la giunta Zuccala’, ha già generato reazioni. “Dimissioni? Non escludo nulla”, tiene subito a sottolineare il sindaco Zuccala’. L’opposizione, ormai numericamente diventata maggioranza, ha subito posto la questione degli immobili inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni. Un parere degli uffici regionali è stato posto come richiesta proprio dai banchi dei consiglieri che non si rivedono nel primo cittadino. Il dibattito è stato assai teso. Il sindaco è convinto che ci sia “un’opposizione alla mia giunta, che è ormai maggioranza, che non vuole farmi amministrare”. Se non si dovesse giungere al bilancio, le ripercussioni non mancherebbero, anche se il consigliere di opposizione ed ex sindaco Balbo ha già riferito che lo strumento finanziario verrà approvato. “Non capisco questo pretesto sul piano delle alienazioni, lo stesso che Balbo si è portato dietro per tre anni e che venne votato due volte dal consigliere Chimera. Ora, invece, ci vuole un parere degli enti locali? Tutto questo dopo otto anni? Balbo ha detto che non sapeva nulla ma un piano delle alienazioni passa prima sempre dalla giunta. Cercano di arrampicarsi sugli specchi ma senza ventose”, dice inoltre Zuccala’.