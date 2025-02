Loredana Melodia e Alessandro Lo Chiano portano la magia Disney in chiave jazz a Madrid

Gela. Madrid si prepara ad accogliere un evento musicale straordinario: il 22 febbraio 2025, i talentuosi artisti gelesi Loredana Melodia e Alessandro Lo Chiano si esibiranno all’Istituto Italiano di Cultura presso l’Ambasciata italiana con uno spettacolo affascinante, capace di incantare grandi e piccini. Il concerto, interamente dedicato alle canzoni dei cartoni animati di Walt Disney reinterpretate in chiave jazz, sarà un omaggio alla tradizione musicale italiana e all’inconfondibile eleganza del jazz, genere in cui i due musicisti eccellono.

Per Melodia e Lo Chiano, artisti di grande esperienza e riconosciuti nel panorama musicale, si tratta di un’occasione prestigiosa che conferma il loro talento e il valore della musica italiana all’estero. Portare sul palco di Madrid le celebri melodie dell’infanzia, eseguite rigorosamente in italiano, significa non solo esaltare la bellezza della nostra lingua, ma anche celebrare la capacità del jazz di trasformare e reinterpretare i classici in una veste nuova, raffinata ed emozionante.