Lorefice alla guida della “Piccola industria” di Sicindustria: “Legalità e innovazione”

“Mi sono sempre dedicato al lavoro con grande passione – commenta Lorefice – e credo nel valore dell’impresa come unico strumento per fare crescere un territorio. È per questo che ringrazio il presidente di Sicindustria Caltanissetta, Gianfranco Caccamo, per questa opportunità che rappresenta per me una nuova entusiasmante sfida che affronterò in assoluta sinergia con i colleghi che mi affiancheranno. Il tema del credito rappresenta sicuramente una priorità soprattutto per la piccola industria, ma nella mia agenda ci sono cinque parole attorno alle quali ruota il futuro: legalità, efficienza, innovazione, digitalizzazione e green. Ed è su queste che intendo puntare il mio lavoro all’interno di Sicindustria, perché le ritengo indispensabili per la crescita del nostro sistema produttivo”.