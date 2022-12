Lorefice: “Con Comune senza guida finanziamenti a rischio, ognuno si assuma responsabilità”

“Dal centrodestra e dal Pd sono arrivate solo speculazioni – aggiunge il senatore – in municipio c’è una situazione sicuramente anomala. Il sindaco, eletto con un progetto civico, si è apertamente schierato con il centrodestra mentre le forze di quest’area politica lo vogliono sfiduciare o almeno così dicono. Governano insieme a Roma e a Palermo, ma in città questo non si verifica. Penso che tutti dovrebbero chiarire la propria posizione. Dovrebbe farlo anche il sindaco. Dove si colloca? In Forza Italia? Non riesco ancora a capirlo”. Per il senatore grillino, perdere il treno dei finanziamenti sarebbe l’ennesima iattura per una città che fa fatica a marciare a passo svelto ma che durante i tre anni di amministrazione Greco è comunque riuscita ad intercettare importanti linee progettuali, che passano dal Pnrr ma non solo.