Lorefice nel Consiglio di presidenza del Senato: “Lavorerò sempre con onestà e dignità”

Roma. E’ tra gli otto senatori eletti come segretari del Consiglio di presidenza di Palazzo Madama. Il grillino Pietro Lorefice ha ottenuto il via libera nella seduta d’aula di ieri. Farà parte di quello che può essere considerato l’organismo amministrativo più importante del Senato. “Ringrazio il presidente Giuseppe Conte, la grande comunità del Movimento 5 Stelle, tutti i senatori che compongono il nostro gruppo parlamentare, per avermi dato tanta fiducia. Mi impegno a svolgere questo incarico nel pieno rispetto delle istituzioni, con onestà, dignità, disciplina e onore, portando sempre in alto i valori del Movimento. Un grande in bocca il lupo va ai nostri vicepresidenti di Senato e Camera, Mariolina Castellone e Sergio Costa – ha spiegato Lorefice – ai nuovi capigruppo Francesco Silvestri e Barbara Floridia, a tutti i componenti dell’Ufficio di Presidenza nelle rispettive Camere”.