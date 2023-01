Lorefice nuovo presidente di Sicindustria Caltanissetta, “efficienza e legalità punti cardine”

“Sono felice dell’incarico che ho ricevuto – commenta Lorefice – e, al tempo stesso, consapevole dell’onere che mi sto assumendo nei confronti dei colleghi imprenditori. Nei periodi di maggiore crisi emerge con ancora più vigore l’importanza della rappresentanza e Sicindustria è un punto di riferimento imprescindibile per le imprese e, più in generale, per tutto il territorio. Legalità, efficienza, innovazione, digitalizzazione e green continuano a essere i punti cardine del mio impegno confindustriale, consapevole che da questi passano il presente e il futuro”. “Poter contare su un imprenditore come Domenico Lorefice – afferma il presidente di Sicindustria Gregory Bongiorno – è davvero importante per il sistema delle imprese. Abbiamo al nostro interno aziende di grande valore che necessitano di essere rappresentate al meglio. A Domenico e a tutta la squadra di presidenza vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, certo che riusciranno a dare un contributo importante allo sviluppo del territorio”.