“Lorefice sempre in prima linea contro la mafia”, Legname: “Provinzano perdita per tutti”

“L’associazione antiracket si lega all’immane dolore della famiglia Lorefice e a quello della famiglia Provinzano, coinvolte nella triste tragedia che ha distrutto gli affetti più cari. Domenico è stato uno dei pilastri portanti della nostra Associazione, un uomo e un imprenditore di grande valenza morale, da sempre impegnato in prima linea, insieme a tutti noi, contro le prepotenze mafiose che per tanti anni hanno cercato di opprimere e devastare il nostro tessuto sociale, economico e imprenditoriale dei nostri territori. Esprimiamo pertanto la nostra totale vicinanza, anche alla famiglia Provinzano per la gravissima perdita del giovane Kevin. Abbiamo saputo che era un bravissimo ragazzo, amato da tantissime persone che lo conoscevano e che oggi piangono per lui. Invitiamo pertanto tutta la cittadinanza gelese a stringersi nella preghiera, per l’immane perdita di questi due importanti membri della nostra città, affidandoli totalmente all’immensa misericordia di Dio, al quale chiediamo con grande fervore la sua benevolenza per queste due famiglie che hanno tanto bisogno della sua presenza per essere confortati ad affrontare il grave lutto”.