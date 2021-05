Lorefice, “Su Timpazzo silenzio giunta e Musumeci porta tutti i rifiuti dell’isola”

Gela. Sull’aumento dei quantitativi di rifiuti conferibili a Timpazzo, i grillini continuano a contestate le scelte della Regione. Il senatore Pietro Lorefice chiama in causa anche l’amministrazione comunale. “Gela non può e non deve diventare discarica di Sicilia. La Regione ha già da tempo pianificato, con la complicità della Srr4 e il silenzio assenso del sindaco, di fare di Timpazzo l’hub di smaltimento dei rifiuti di mezza isola, autorizzando il raddoppio del quantitativo di rifiuti da accogliere da 450 a 900 tonnellate al giorno. Questo progetto di ampliamento è in contrasto con lo stesso piano rifiuti della Regione siciliana che esclude in siti sottoposti a vincolo, qualsiasi autorizzazione per ampliamento o nuova progettazione dell’impiantistica, il divieto è imposto nelle zone della Rete Natura 2000. Non solo, il progetto risulta in contrasto con ben due strumenti di pianificazione del territorio, il piano di risanamento ambientale e il piano di gestione della Riserva Biviere e dei siti della Rete Natura 2000, entrambi approvati dalla Regione e sovraordinati allo stesso piano rifiuti. Infine, già il precedente ampliamento della discarica di Timpazzo risultava violare una norma statale, per la precisione il Dm 17 ottobre 2007 che vieta la “realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie.

Siamo pronti ad alzare le barricate”. La posizione del senatore, ufficializzata dopo quella dei grillini all’Ars, è ancora più consistente, anche da un punto di vista politico, perché fa parte della commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. “È attesa nei prossimi giorni la decisione del Comitato tecnico specialistico sul progetto di ampliamento della discarica di Timpazzo su cui la Regione ha stanziato 15 milioni di euro, mentre la Srr4 non ha ancora ottemperato alle prescrizioni Aia legate al progetto della vasca E, quella sottoposta ad ampliamento, del 2013 e nel decreto autorizzativo per l’ampliamento. La Regione – aggiunge – che dovrebbe controllare le ottemperanze, concede piuttosto altri sei mesi di tempo autorizzandoli ad iniziare i lavori”.