Lorfefice non va con Di Maio, “smentisco categoricamente”: “Credo nella linea di Conte”

Gela. Nell’arco di poche ore, si è trovato fuori dal Movimento cinquestelle, con “Insieme per il futuro”, e poi nuovamente dentro, a sostegno della linea dell’ex premier Giuseppe Conte. Il senatore grillino Pietro Lorefice non aderirà ad “Insieme per il futuro”, che dovrebbe essere il gruppo del ministro Luigi Di Maio, ormai in rotta con i vertici pentastellati. Il senatore ha smentito alcune ricostruzioni giornalistiche, che appunto lo inserivano tra i grillini pronti a seguire Di Maio. “Smentisco categoricamente questa circostanza”, ha detto. Anzi, ha richiamato il lavoro fatto sulla risoluzione di maggioranza nella vicenda di eventuali sostegni all’Ucraina, rispetto alla fornitura di armi. “Sono fiero del lungo e difficile lavoro fatto nelle riunioni di maggioranza”, ha detto. Lorefice ha apposto la propria firma sulla risoluzione che impegna il governo.