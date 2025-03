Loris poteva essere salvato? La Procura di Palermo apre un’inchiesta

L’amministrazione comunale ha indetto il lutto cittadino per il giorno dei funerali, ma oggi non c’è una data perché manca l’autorizzazione del magistrato di turno. Saranno sequestrate e analizzate le cartelle cliniche e con tutta probabilità anche i ricoveri a Catania e Gela. Infine un’ultima terribile coincidenza. Loris era nipote di quel Salvo Scerra che si schiantò con il suo motorino all’altezza del semaforo di via Tevere angolo via Venezia. Un altro dolore insopportabile per i familiari, già straziati dalla prima tragedia. Ora è tutto in mano alla magistratura palermitana.

Oggi gli ultrà del Gela non hanno tifato a Castelbuono in segno di rispetto per il lutto che ha colpito tutta la comunità gelese.