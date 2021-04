L’Orlandina rovina la festa del Palalivatino, Melfa’s travolta 98-73

Gela. I giovani dell’Orlandina rovinano la festa del Palalivatino. Gli ospiti passano sul riqualificato parquet di contrada Marchitello, tornato calpestabile dopo quasi dieci anni. Sarà stata l’emozione della prima al Palalivatino o un calo di concentrazione, fatto sta che l’Orlandina ha surclassato il quintetto di Salvatore Bernardo. E’ stato dunque un esordio amaro ed il risultato di 73 a 98 per gli ospiti è giusto e inattaccabile.

La Melfa’s non è mai stata in partita. L’Orlandina è sempre stata avanti ed ha giocato con una tranquillità e velocità disarmante. Il duo ospite Terumnieks-Klevinskas ha fatto il bello ed il cattivo tempo, con 49 punti cui vanno aggiunti i 23 di Ellis. La Melfas’ non ci ha capito nulla. Sotto 15-26 nel primo quarto, è andata al riposo lungo sotto di 12 punti (37-59) con il solo Seskus lucido ed Emanuele Caiola nervoso malgrado i suoi 23 punti. Sotto tono tutti gli altri, come paralizzati davanti alla freschezza atletica degli avversari.

Nel terzo quarto gli orlandini allungano fino all’80-56 e l’ultimo quarto diventa quasi una passerella. Il finale, 98-73, la dice lunga sul tipo di partita cui abbiamo assistito ieri sera.