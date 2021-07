L’ospedale dismette i posti covid e abbassa la guardia: tre infermieri positivi

Gela. L’ospedale “Vittorio Emanuele”, diretto dal palermitano Luciano Fiorella, prova ad abbassare la guardia e registra subito tre positivi tra il personale infermieristico. L’indice accusatorio è puntato contro l’assenza dei volontari della Cri.

Esonerati i volontari del 118 agli accessi in ospedale

Erano stati chiamati, in piena emergenza pandemica, a monitorare gli accessi in ospedale e al pronto soccorso ma da qualche giorno la direzione sanitaria ha deciso di dismetterli nonostante i lauti compensi. I tre pazienti positivi opererebbero in reparti diversi, compreso il pronto soccorso. La mancanza di controllo creerebbe un cortocircuito a danno di chi dovrebbe direttamente transitare dal pronto soccorso infettivologico. Consola il fatto che non siano stati ancora dismessi i tamponi per i pazienti in ingresso.

Covid, il dato continua a crescere

In città, in verità, i 120 positivi accertati dall’Asp cl2 bastano a confermare che la pandemia è tutt’altro che arginata anche se i contagiati sono tutti in cura domiciliare. Conforta, infatti, il dato della terapia intensiva che sabato ha dimesso l’ultimo paziente covid-19 (un secondo è, invece, deceduto).