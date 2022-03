Lotta alla mafia, dibattito al ‘Vittorini’ per la giornata della memoria

Gela. In occasione della giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie (prevista per lunedì 21 Marzo), il liceo ‘Vittorini’ organizza un dibattito proprio per analizzare il quadro complessivo non solo della presenza mafiosa sul territorio ma anche delle azioni di lotta e di contrasto messe in atto dalle istituzioni, dalle forze dell’ordine, e dalla società civile. Al dibattito, moderato dalla professoressa Teresa Mammoliti, parteciperanno il deputato regionale Claudio Fava, che è presidente della commissione regionale antimafia, il deputato nazionale Giusi Bartolozzi, che è coordinatrice del comitato mafia, appalti e corruzione della commissione parlamentare antimafia, e il deputato Carmelo Miceli, membro della stessa commissione antimafia nazionale. L’introduzione spetterà al procuratore capo Fernando Asaro. I lavori saranno introdotti dal dirigente dell’istituto, la professoressa Angela Tuccio.