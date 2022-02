Lsu ex Irsap passano al Comune, dodici operatori con Ghelas per il verde pubblico

Gela. La questione era sul tavolo ormai da settimane, anche per andare incontro alle esigenze di personale della Ghelas Multiservizi. Comune e Irsap hanno definito la convenzione, che permetterà, da subito, l’impiego di dodici lavoratori socialmente utili, che saranno preposti ad attività di manutenzione, soprattutto del verde pubblico. Un provvedimento è stato votato dalla giunta. Una decisione che è maturata, anche a seguito del passaggio, sotto competenza comunale, di strade e aree verdi dell’ex Asi. I lavoratori, quindi, non svolgeranno più servizi per conto di Irsap, ma direttamente per il Comune, tramite la Ghelas. Ormai da tempo, come più volte spiegato dall’amministratore della multiservizi, Francesco Trainito, si è posta la necessità di rafforzare il personale della in house del Comune. Le procedure di assunzione, però, si sono rivelate difficili da portare avanti, prima di tutto sul piano normativo.