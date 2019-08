Luce tenue al “Torneo Moriconi”, Giovanni Di Mauro si ritira per protesta

Gela. Interrompe e si ritira dalla partita di tennis, durante il memoriale “Manlio Moriconi” valevole per il campionato regionale FIT, per via della cattiva illuminazione. In questi giorni è, infatti, in corso l’evento sportivo organizzato dal Club Nautico, più atteso a livello regionale e ci si aspetta che tutto sia perfettamente in ordine e predisposto per il suo corretto svolgimento. Tuttavia, secondo Giovanni Di Mauro, così non è. Durante la partita della notte scorsa, di fatto, ha deciso di ritirarsi a causa della scarsa visibilità del campo determinata da una cattiva illuminazione, situazione già più volte segnalata e che, a sua detta, non è mai stata risolta.“Non è ammissibile- dichiara Di Mauro- che per un evento regionale di tale portata, che attira tantissimi spettatori sul piano nazionale e internazionale, dopo le segnalazioni anche degli anni passati, non vengano attuati i giusti accorgimenti”. Questo è, dunque, il motivo per cui ha deciso di interrompere il match. Dare un segnale forte del proprio dissenso e della propria disapprovazione dinanzi all’incuria di chi dovrebbe, invece, preoccuparsi di dare un’immagine, del Club Nautico, della città e dell’evento commemorativo, di tutto rispetto. Anche Toti Miccoli, l’avversario di Di Mauro e consigliere comunale a Vittoria, ha confermato la protesta parlando di luce tenue e fari inadeguati per un torneo FIT. Da buon sportivo di Mauro invita, però, a seguire il torneo elogiandone l’importanza a livello regionale.